Гость программы - Виктор Салтыков, известный музыкант, исполнитель бессмертных хитов «Кони в яблоках» и «Белая ночь».

⁃ Телешоу способны играть заметную роль в жизни артиста, или интернет с этим лихо справляется?

⁃ Поговорим о понятии «сбитый лётчик»: кого так можно назвать и кого нельзя?

⁃ Музыкальные критики - это, скорее, паразиты или санитары?

⁃ Почему все музыкальные интернет-платформы заполонили перепевки старых хитов?

⁃ Обсудим текущую политическую повестку: СВО, патриотизм и другие вопросы.

⁃ А также узнаем, как свыкнуться с цифрами в паспорте: в ноябре Виктор Салтыков отметил 65-летие.