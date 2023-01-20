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Гость программы - Виктор Салтыков, известный музыкант, исполнитель бессмертных хитов «Кони в яблоках» и «Белая ночь».
⁃ Телешоу способны играть заметную роль в жизни артиста, или интернет с этим лихо справляется?
⁃ Поговорим о понятии «сбитый лётчик»: кого так можно назвать и кого нельзя?
⁃ Музыкальные критики - это, скорее, паразиты или санитары?
⁃ Почему все музыкальные интернет-платформы заполонили перепевки старых хитов?
⁃ Обсудим текущую политическую повестку: СВО, патриотизм и другие вопросы.
⁃ А также узнаем, как свыкнуться с цифрами в паспорте: в ноябре Виктор Салтыков отметил 65-летие.