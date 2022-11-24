Скажинемолчи | Виктор Васильев

Гость программы - Виктор Васильев, актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.



Свердловск, ныне Екатеринбург, подарил нам Владимира Мулявина, Владимира Гостюхина, Наталию Гайду и Виктора Васильева. Почему знаменитые свердловчане реализовались именно в Беларуси?



Наш гость 15 лет возглавляете Белорусский союз кинематографистов, в котором состоят более 400 членов. Нужны ли сегодня такие организации? Есть ли спонсоры, добрые люди, которые действительно помогают?



Существуют ли кумиры для молодых актеров или цепь преемственности нарушена?



В театре не может быть друзей, только коллеги?



Почему молодых режиссеров не запускают на нашей киностудии?



Патриотические акции способствуют возвращению памяти о Великой Победе?



И когда на киностудии «Беларусьфильм» возродится кинопроцесс?

