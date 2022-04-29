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Скажинемолчи | Виктория Алешко
29.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Виктория Алешко29.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Виктория Алешко
Гость программы- Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь, певица.
Смотрите в программе:
- О предстоящем концерте: 25 лет на сцене. Программа, сюрпризы во время выступления, продолжительность концерта. Про волнение перед концертом и выходом на сцену.
- О том, забываются ли слова песен во время выступлений, как выходит из ситуации
- Про свои изменения за 25 лет
- Про отношение к дате 9 Мая- это праздник или день скорби?
- О тепличных условиях, в которых воспитывают нынешнее поколение. Что понимает под словом Родина? О любимых местах, где черпает силу. Есть ли надежда на новое поколение?