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Скажинемолчи | Виктория Алешко

29.04.2022

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Скажинемолчи | Виктория Алешко

Гость программы- Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь, певица.

Смотрите в программе:

  • О предстоящем концерте: 25 лет на сцене. Программа, сюрпризы во время выступления, продолжительность концерта. Про волнение перед концертом и выходом на сцену.
  • О том, забываются ли слова песен во время выступлений, как выходит из ситуации
  • Про свои изменения за 25 лет
  • Про отношение к дате 9 Мая- это праздник или день скорби?
  • О тепличных условиях, в которых воспитывают нынешнее поколение. Что понимает под словом Родина? О любимых местах, где черпает силу. Есть ли надежда на новое поколение?
Скажинемолчи