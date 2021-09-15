Скажинемолчи | Вильгельмина Шабуцкая

Гостья программы – педагог, белоруска зарубежья Вильгельмина Шабуцкая. Родилась в Беларуси на хуторе Колгоново на Миорщине. Окончила среднюю школу с золотой медалью в Казахстане, там же с отличием окончила Целиноградский государственный педагогический институт. Отличник образования Республики Казахстан. Сейчас живет в Германии. В Беларуси бывает два раза в год, где живёт мама Вильгельмины, многочисленные родные и друзья.



Смотрите в программе:



Начало

Настоящее ли имя у гостьи?

Вильгельмина рассказывает о своем детстве в Беларуси, переезде в Казахстан, а потом – в Германию

Шабуцкая: «Я вышла замуж по любви!»

После перестройки в Казахстане начался страшный развал…

Удобно ли жить на две страны?

Как гостья ворвалась в наше информационное пространство…

Шабуцкая: «Лукашенко – не ростовский вариант!»

Чем наша гостья занимается в Германии?

О попытках переписать историю, или Как современные немцы воспринимают фигуру Гитлера

Почему гостья не возвращается в Беларусь?

Какие перемены отметила для себя гостья, пока была в Беларуси

Поговорили и о недостатках!

Обсуждаем местную власть!

Берут ли в Германии кредиты?

Николай Щекин сказал, что «Беларусь и дальше должна оставаться гарантом региональной стабильности мира»

Гостья рассказывает о своей свекрови

О том, как Вильгельмина ввязалась в борьбу…

О жертвах пропаганды

Говорит Вильгельмина Шабуцкая

