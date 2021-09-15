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Скажинемолчи | Вильгельмина Шабуцкая
15.09.2021
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21 видео
Скажинемолчи | Вильгельмина Шабуцкая15.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Вильгельмина Шабуцкая
Гостья программы – педагог, белоруска зарубежья Вильгельмина Шабуцкая. Родилась в Беларуси на хуторе Колгоново на Миорщине. Окончила среднюю школу с золотой медалью в Казахстане, там же с отличием окончила Целиноградский государственный педагогический институт. Отличник образования Республики Казахстан. Сейчас живет в Германии. В Беларуси бывает два раза в год, где живёт мама Вильгельмины, многочисленные родные и друзья.
Смотрите в программе:
Начало
Настоящее ли имя у гостьи?
Вильгельмина рассказывает о своем детстве в Беларуси, переезде в Казахстан, а потом – в Германию
Шабуцкая: «Я вышла замуж по любви!»
После перестройки в Казахстане начался страшный развал…
Удобно ли жить на две страны?
Как гостья ворвалась в наше информационное пространство…
Шабуцкая: «Лукашенко – не ростовский вариант!»
Чем наша гостья занимается в Германии?
О попытках переписать историю, или Как современные немцы воспринимают фигуру Гитлера
Почему гостья не возвращается в Беларусь?
Какие перемены отметила для себя гостья, пока была в Беларуси
Поговорили и о недостатках!
Обсуждаем местную власть!
Берут ли в Германии кредиты?
Николай Щекин сказал, что «Беларусь и дальше должна оставаться гарантом региональной стабильности мира»
Гостья рассказывает о своей свекрови
О том, как Вильгельмина ввязалась в борьбу…
О жертвах пропаганды
Говорит Вильгельмина Шабуцкая