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Скажинемолчи | Вильгельмина Шабуцкая

15.09.2021

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Скажинемолчи | Вильгельмина Шабуцкая

Гостья программы – педагог, белоруска зарубежья Вильгельмина Шабуцкая. Родилась в Беларуси на хуторе Колгоново на Миорщине. Окончила среднюю школу с золотой медалью в Казахстане, там же с отличием окончила Целиноградский государственный педагогический институт. Отличник образования Республики Казахстан. Сейчас живет в Германии. В Беларуси бывает два раза в год, где живёт мама Вильгельмины, многочисленные родные и друзья.

Смотрите в программе:

Начало
Настоящее ли имя у гостьи?
Вильгельмина рассказывает о своем детстве в Беларуси, переезде в Казахстан, а потом – в Германию
Шабуцкая: «Я вышла замуж по любви!»
После перестройки в Казахстане начался страшный развал…
Удобно ли жить на две страны?
Как гостья ворвалась в наше информационное пространство…
Шабуцкая: «Лукашенко – не ростовский вариант!»
Чем наша гостья занимается в Германии?
О попытках переписать историю, или Как современные немцы воспринимают фигуру Гитлера
Почему гостья не возвращается в Беларусь?
Какие перемены отметила для себя гостья, пока была в Беларуси
Поговорили и о недостатках!
Обсуждаем местную власть!
Берут ли в Германии кредиты?
Николай Щекин сказал, что «Беларусь и дальше должна оставаться гарантом региональной стабильности мира»
Гостья рассказывает о своей свекрови
О том, как Вильгельмина ввязалась в борьбу…
О жертвах пропаганды
Говорит Вильгельмина Шабуцкая

Скажинемолчи