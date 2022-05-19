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Виталий Кульбаков - главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси
19.05.2022
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21 видео
Виталий Кульбаков - главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси19.05.2022
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Виталий Кульбаков - главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси
Гость программы - Виталий Кульбаков, главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси. Как принял оркестр нового босса? Сохранилась ли дружба с прежним главным дирижёром - Виктором Бабарикиным? За что можно уволить оркестранта? Президентский оркестр и новые формы - где предел профессиональных рисков? Может ли дирижёр войти в музыкальный экстаз во время концерта? Справляется ли музыка со своей главной функцией - лечить заболевания общества? Почему "духовики" - лучшие?