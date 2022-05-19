Гость программы - Виталий Кульбаков, главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси. Как принял оркестр нового босса? Сохранилась ли дружба с прежним главным дирижёром - Виктором Бабарикиным? За что можно уволить оркестранта? Президентский оркестр и новые формы - где предел профессиональных рисков? Может ли дирижёр войти в музыкальный экстаз во время концерта? Справляется ли музыка со своей главной функцией - лечить заболевания общества? Почему "духовики" - лучшие?