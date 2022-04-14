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Скажинемолчи | Виталий Рябцев

14.04.2022

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Скажинемолчи | Виталий Рябцев

Гость программы - Виталий Рябцев, инициатор создания общественного объединения "Гильдия отцов".
Поговорим о роли семьи, о ценности законного брака, о причинах разводов, об извечных проблемах отцов и детей, а также непростых взаимоотношениях мужей и жён.

Скажинемолчи