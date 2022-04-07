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Скажинемолчи | Виталий Соболевский
07.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Виталий Соболевский07.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Виталий Соболевский
Гость программы - Виталий Соболевский, регент Архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора. Поговорим о добре и зле: как они выглядят, в чем проявляются? Когда нужно проявить принципиальность и восстать против системы? В каких случаях лучше молчать, чем говорить? Православие - есть религия свободы? Для кого идея ренессанса СССР -пустой звук? Красивые тембральные голоса - это редкость для Беларуси? В какой момент песня "Магутны божа"исчезла из репертуара Архиерейского хора и почему?