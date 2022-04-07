Скажинемолчи | Виталий Соболевский

Гость программы - Виталий Соболевский, регент Архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора. Поговорим о добре и зле: как они выглядят, в чем проявляются? Когда нужно проявить принципиальность и восстать против системы? В каких случаях лучше молчать, чем говорить? Православие - есть религия свободы? Для кого идея ренессанса СССР -пустой звук? Красивые тембральные голоса - это редкость для Беларуси? В какой момент песня "Магутны божа"исчезла из репертуара Архиерейского хора и почему?