Скажинемолчи | Владимир Габров

Гость программы - руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки для допризывной молодежи «Скиф» Владимир Габров.

Центр Владимир организовал в Речице в 1997 году вместе с друзьями-десантниками. Как возникла идея и чего стоило её воплощение? Для Беларуси такая патриотическая школа — уникальный проект. Много ли желающих попасть в "Скиф"? И легко ли это сделать? Порой появляются мнения, что именно в таких военно-патриотических клубах и готовят радикалов и диверсантов. Поинтересуемся, слышал ли наш гость такие утверждения и как на них реагирует. Поговорим об офицерской чести и предательстве. О бойцах украинского "Беркута" и поведении властей. Узнаем, что наш гость ответил бы на вопрос "Хотите, как на Украине?.."