3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Владимир Габров
30.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Владимир Габров30.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Владимир Габров
Гость программы - руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки для допризывной молодежи «Скиф» Владимир Габров.
Центр Владимир организовал в Речице в 1997 году вместе с друзьями-десантниками. Как возникла идея и чего стоило её воплощение? Для Беларуси такая патриотическая школа — уникальный проект. Много ли желающих попасть в "Скиф"? И легко ли это сделать? Порой появляются мнения, что именно в таких военно-патриотических клубах и готовят радикалов и диверсантов. Поинтересуемся, слышал ли наш гость такие утверждения и как на них реагирует. Поговорим об офицерской чести и предательстве. О бойцах украинского "Беркута" и поведении властей. Узнаем, что наш гость ответил бы на вопрос "Хотите, как на Украине?.."