Скажинемолчи | Владимир Габров

"Никто кроме нас" - не слишком ли громкое заявление? Поговорили, в чем уникальность "десантуры" и ее отличие от других войск. Устоят ли в Украине, по мнению гостя, памятники "десантному Бате" Василию Маргелову или всё же их снесут в рамках декоммунизации? Как повысить престиж службы в армии для современных парней, и напутствие гостя будущим призывникам.