Скажинемолчи | Владимир Габров

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02.08.2022
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Гость программы - ветеран ВДВ, руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки для допризывной молодежи "Скиф" Владимир Габров.
"Никто кроме нас" - не слишком ли громкое заявление? Поговорили, в чем уникальность "десантуры" и ее отличие от других войск. Устоят ли в Украине, по мнению гостя, памятники "десантному Бате" Василию Маргелову или всё же их снесут в рамках декоммунизации? Как повысить престиж службы в армии для современных парней, и напутствие гостя будущим призывникам.
Антитеррористические учения центра "Скиф" - это серьезно или игра, и есть ли кому вообще Родину защищать? А также: полистаем дембельский альбом "десанта" Владимира Габрова, заглянем в его уникальный кабинет и "уголок славы", подсчитаем прыжки с парашютом, оценим боевую подготовку и.о. премьера Великобритании Бориса Джонсона и министра образования Беларуси Андрея Иванца, развеем миф о купании десантников в фонтанах и, конечно же, поговорим о личном.