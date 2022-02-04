Скажинемолчи | Владимир Гостюхин

Гость программы - Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси.

Обсудим, почему Владимир Васильевич в свое время так и не смог реализовать свою заветную мечту - открыть собственный театр в центре Минска.

О дилетантизме некоторых чиновников от культуры, неудавшихся проектах и упущенных возможностях.

Что надо разбойным деструктивным силам от маленькой спокойной Беларуси?

Обсудим феномен предательства, поговорим о современных "рыбаках"и "сотниковых".

Вернется ли Украина в семью славянских народов?

Чей крестный отец - Владимир Гостюхин?