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Скажинемолчи | Владимир Гостюхин
04.02.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Владимир Гостюхин04.02.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Владимир Гостюхин
Гость программы - Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси.
Обсудим, почему Владимир Васильевич в свое время так и не смог реализовать свою заветную мечту - открыть собственный театр в центре Минска.
О дилетантизме некоторых чиновников от культуры, неудавшихся проектах и упущенных возможностях.
Что надо разбойным деструктивным силам от маленькой спокойной Беларуси?
Обсудим феномен предательства, поговорим о современных "рыбаках"и "сотниковых".
Вернется ли Украина в семью славянских народов?
Чей крестный отец - Владимир Гостюхин?
А также поговорим о том, по какой причине кино как искусство в Беларуси отсутствует.