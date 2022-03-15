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Скажинемолчи | Владимир Карачевский
15.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Владимир Карачевский15.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Владимир Карачевский
Гость программы - Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм". Поговорим о премьерах, есть ли перспективы у наших фильмов за пределами страны. Должна ли Беларусь участвовать в международных кинофестивалях, в том числе, европейских? О необходимости сценаристов и режиссеров. Когда в широкий прокат выйдет новинка «Авантуры Пранциша Вырвича»? А также, в чем смысл киностудии - это наша творческая лаборатория или арендное помещение для кинематографистов из других стран? Очень искренне Владимир Михайлович расскажет и о личном...