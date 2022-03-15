Скажинемолчи | Владимир Карачевский

Гость программы - Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм". Поговорим о премьерах, есть ли перспективы у наших фильмов за пределами страны. Должна ли Беларусь участвовать в международных кинофестивалях, в том числе, европейских? О необходимости сценаристов и режиссеров. Когда в широкий прокат выйдет новинка «Авантуры Пранциша Вырвича»? А также, в чем смысл киностудии - это наша творческая лаборатория или арендное помещение для кинематографистов из других стран? Очень искренне Владимир Михайлович расскажет и о личном...