Скажинемолчи | Владимир Машков 18.09.2024

• Съемки в какой картине привели Владимира Машкова и всю труппу театра легендарной Табакерки в Брест? • Какие уроки Олега Табакова наш гость запомнил на всю жизнь? • В чем главное отличие театра от кино? • Почему фильм "Вызов" - это не аттракцион? • Удалось ли картине "Экипаж" Николая Лебедева повторить успех киноромана Александра Митты? • В чем секрет удачной новогодней комедии "Сирота казанская"? • Что больше всего поразило Владимира Машкова в Америке? • Что думает наш гость о взаимоотношениях России и Беларуси? Когда театр Олега Табакова приедет в Минск с гастролями?