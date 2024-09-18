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Скажинемолчи | Владимир Машков
18.09.2024
• Съемки в какой картине привели Владимира Машкова и всю труппу театра легендарной Табакерки в Брест? • Какие уроки Олега Табакова наш гость запомнил на всю жизнь? • В чем главное отличие театра от кино? • Почему фильм "Вызов" - это не аттракцион? • Удалось ли картине "Экипаж" Николая Лебедева повторить успех киноромана Александра Митты? • В чем секрет удачной новогодней комедии "Сирота казанская"? • Что больше всего поразило Владимира Машкова в Америке? • Что думает наш гость о взаимоотношениях России и Беларуси? Когда театр Олега Табакова приедет в Минск с гастролями?
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21 видео
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Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
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Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
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