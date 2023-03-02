Гость программы - журналист информационного агентства БЕЛТА Владимир Матвеев.Почти 15 лет Владимир пишет о деятельности Президента. Что должен знать и уметь журналист, работающий рядом с Первым?Слоган БЕЛТА - "Оперативно. Качественно. Достоверно". Всегда ли оперативность на первом месте?Сколько стран посетил наш гость вместе с главой государства? И есть ли романтика в таких поездках?В юности Владимир некоторое время жил в Великобритании. Какие наблюдения и какие уроки он вынес из того периода?Спросим о событиях после выборов 2020 года. Как наш гость воспринял демарши некоторых коллег?Узнаем рецепт самого красивого блюда из картофеля с президентского подворья.