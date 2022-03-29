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Скажинемолчи | Владислава Артюковская

29.03.2022

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Скажинемолчи | Владислава Артюковская

Гость программы - художественный руководитель Молодежного театра эстрады и режиссер массовых праздников республиканского масштаба Владислава Артюковская.

  • Умеют ли белорусы веселиться?
  • Что нового на театральной сцене?
  • Кто и зачем написал на Владиславу анонимный донос, обвинив в "неверных политических взглядах"?
  • Как выглядит "проект мечты" Владиславы Артюковской?
Скажинемолчи