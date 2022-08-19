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Скажинемолчи | Вячеслав Булацкий
19.08.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Вячеслав Булацкий19.08.2022
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Вячеслав Булацкий
Гость программы - Вячеслав Булацкий, профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.
- Узнаем, пользуется ли прежней популярностью журфак среди абитуриентов.
- Может ли сейчас факультет журналистики похвастаться техническим оснащением?
- Как "штормило" журфак в 2020-ом и наступил ли сейчас штиль?
- Можно ли блогеров называть журналистами?
- Поинтересуемся у профессора, кем из выпускников он гордится
.