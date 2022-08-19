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Скажинемолчи | Вячеслав Булацкий

19.08.2022

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21 видео

Скажинемолчи | Вячеслав Булацкий

Гость программы - Вячеслав Булацкий, профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.

  • Узнаем, пользуется ли прежней популярностью журфак среди абитуриентов.
  • Может ли сейчас факультет журналистики похвастаться техническим оснащением?
  • Как "штормило" журфак в 2020-ом и наступил ли сейчас штиль?
  • Можно ли блогеров называть журналистами?
  • Поинтересуемся у профессора, кем из выпускников он гордится

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Скажинемолчи

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