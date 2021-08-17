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Вячеслав Корса: "В каждом нашем либерале сидит закоренелый сталинист"
17.08.2021
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21 видео
Вячеслав Корса: "В каждом нашем либерале сидит закоренелый сталинист"17.08.2021
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Вячеслав Корса: "В каждом нашем либерале сидит закоренелый сталинист"
Гость программы – музыкант, педагог, аранжировщик Вячеслав Корса. Создатель школы аккомпанемента для авторской песни. Автор идеи и один из организаторов международного фестиваля «Большая бард-рыбалка». Родился в Гомеле, живет в посёлке Рассвет Добрушского района Гомельской области.