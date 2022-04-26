3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Вячеслав Селеменев
26.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Вячеслав Селеменев26.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Вячеслав Селеменев
Гость программы – легендарный ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси Вячеслав Селеменев. Есть ли у архивистов точные данные, сколько деревень в Беларуси сожгли фашисты и их приспешники? Достаточно ли у нас сегодня свидетельств и документов, чтобы настаивать на своем – это был геноцид белорусского народа. Если Артур Вильке, руководитель группы СД при батальоне Дирлевангера, не принимал участия в сожжении Хатыни, кто заправлял бесчеловечными операциями? «Без срока давности» - всего лишь красивая фраза? Нацизм – интернационален или нет. Сегодня Латвия запрещает праздник 9 Мая. Ничего удивительного?..