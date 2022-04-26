Скажинемолчи | Вячеслав Селеменев

Гость программы – легендарный ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси Вячеслав Селеменев. Есть ли у архивистов точные данные, сколько деревень в Беларуси сожгли фашисты и их приспешники? Достаточно ли у нас сегодня свидетельств и документов, чтобы настаивать на своем – это был геноцид белорусского народа. Если Артур Вильке, руководитель группы СД при батальоне Дирлевангера, не принимал участия в сожжении Хатыни, кто заправлял бесчеловечными операциями? «Без срока давности» - всего лишь красивая фраза? Нацизм – интернационален или нет. Сегодня Латвия запрещает праздник 9 Мая. Ничего удивительного?..