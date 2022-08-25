Скажинемолчи | Вячеслав Шах

"Белорусы живут хорошо"- факты на стол.

Обсудим в каком положении оказались наши производители из-за санкций: работать сложно, но можно?

Есть ли эффективный способ борьбы с недобросовестной конкуренцией?

Почему в Вильнюсе наш гость грудью стал на защиту синего паспорта?

Инициатива прибалтийского истеблишмента отменить визы для белорусов – кому это выгодно?