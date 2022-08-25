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Скажинемолчи | Вячеслав Шах

25.08.2022

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Скажинемолчи | Вячеслав Шах

Гость программы - бывший следователь, бывший афганец, а сегодня бизнесмен Вячеслав Шах

  • "Белорусы живут хорошо"- факты на стол.

  • Обсудим в каком положении оказались наши производители из-за санкций: работать сложно, но можно?

  • Есть ли эффективный способ борьбы с недобросовестной конкуренцией?

  • Почему в Вильнюсе наш гость грудью стал на защиту синего паспорта?

  • Инициатива прибалтийского истеблишмента отменить визы для белорусов – кому это выгодно?

  • А также поговорим о воспитании детей, субординации и политических ставках предпринимателя.

Скажинемолчи

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