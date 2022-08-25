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Скажинемолчи | Вячеслав Шах
25.08.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Вячеслав Шах25.08.2022
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вячеслав Шах
Гость программы - бывший следователь, бывший афганец, а сегодня бизнесмен Вячеслав Шах
"Белорусы живут хорошо"- факты на стол.
Обсудим в каком положении оказались наши производители из-за санкций: работать сложно, но можно?
Есть ли эффективный способ борьбы с недобросовестной конкуренцией?
Почему в Вильнюсе наш гость грудью стал на защиту синего паспорта?
Инициатива прибалтийского истеблишмента отменить визы для белорусов – кому это выгодно?
А также поговорим о воспитании детей, субординации и политических ставках предпринимателя.