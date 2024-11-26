Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" 26.11.2024

Гость программы - Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь". • Что стало главной причиной перманентного кризиса в мировой экономике? • Как сработают на курс валют предвыборные обещания Дональда Трампа? • Скоро ли имперский статус США изменится с "исключительного" на «заурядный»? • Какова здесь роль цифровых капитанов экономики? Илон Маск - самый главный? • Почему страны ЕС растеряли свои экономические преимущества? • Обсудим перспективы белорусской экономики. С каким результатами наша страна выходит к финишу мобилизационной пятилетки? • Накануне новогодних праздников начинаем подводить итоги. Если мы попросим нашу гостью назвать слово 2024 года - какое слово она назовет?