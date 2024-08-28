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Юлия Бердникова - управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
28.08.2024
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Юлия Бердникова - управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты28.08.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии31.10.2024
Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"30.10.2024
Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024
Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси25.10.2024
Алексей Беляев - кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ24.10.2024
Павел Хотеловский - заместитель начальника НИИ ПБиЧС - МЧС Беларуси, подполковник внутренней службы23.10.2024
Юлия Бердникова - управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Гостья программы - Юлия Бердникова, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
Бюджет ФСЗН - это ключевой источник для финансирования выплат и пособий нашим гражданам. Как сегодня обстоят дела у Фонда, все ли стабильно?
В 2024 году в Беларуси на законодательном уровне вступили в силу значительные изменения в порядке выплаты больничных. Обсудим все нововведения предметно.
Узнаем, как размер пособия коррелирует с нашим страховым стажем?
Для того, чтобы реализовать право на пенсию - недостаточно просто для женщин достичь 58 лет, для мужчин - 63 лет, необходимо, чтобы у каждого у нас за спиной был страховой стаж. Какой минимальный размер такого стажа?
Что нужно знать каждому из нас о мобильном приложении ФСЗН, какие возможности оно открывает?
С 1 октября 2022 у нас внедрена система добровольного страхования дополнительной пенсии с участием государства, так называемая программа "три плюс три". Как она себя показала?
Мобильное приложение ФСЗН позволяет гражданину увидеть размер его будущих пенсионных накоплений?
Узнаем, повлияет ли зарплата в конверте на размер больничного и в дальнейшем на пенсию