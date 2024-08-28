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Юлия Бердникова - управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты

28.08.2024

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Юлия Бердникова - управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты

Гостья программы - Юлия Бердникова, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Бюджет ФСЗН - это ключевой источник для финансирования выплат и пособий нашим гражданам. Как сегодня обстоят дела у Фонда, все ли стабильно?

В 2024 году в Беларуси на законодательном уровне вступили в силу значительные изменения в порядке выплаты больничных. Обсудим все нововведения предметно.

  • Узнаем, как размер пособия коррелирует с нашим страховым стажем?

  • Для того, чтобы реализовать право на пенсию - недостаточно просто для женщин достичь 58 лет, для мужчин - 63 лет, необходимо, чтобы у каждого у нас за спиной был страховой стаж. Какой минимальный размер такого стажа?

  • Что нужно знать каждому из нас о мобильном приложении ФСЗН, какие возможности оно открывает?

  • С 1 октября 2022 у нас внедрена система добровольного страхования дополнительной пенсии с участием государства, так называемая программа "три плюс три". Как она себя показала?

  • Мобильное приложение ФСЗН позволяет гражданину увидеть размер его будущих пенсионных накоплений?

  • Узнаем, повлияет ли зарплата в конверте на размер больничного и в дальнейшем на пенсию