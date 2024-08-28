Юлия Бердникова - управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты

Узнаем, как размер пособия коррелирует с нашим страховым стажем?

Для того, чтобы реализовать право на пенсию - недостаточно просто для женщин достичь 58 лет, для мужчин - 63 лет, необходимо, чтобы у каждого у нас за спиной был страховой стаж. Какой минимальный размер такого стажа?

Что нужно знать каждому из нас о мобильном приложении ФСЗН, какие возможности оно открывает?

С 1 октября 2022 у нас внедрена система добровольного страхования дополнительной пенсии с участием государства, так называемая программа "три плюс три". Как она себя показала?

Мобильное приложение ФСЗН позволяет гражданину увидеть размер его будущих пенсионных накоплений?