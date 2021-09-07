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Скажинемолчи | Юлия Корсунская
07.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Юлия Корсунская07.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Юлия Корсунская
Смотрите в программе:
- Воспоминания о работе в избирательной комиссии в августе 2020
- О работе наблюдателей
- Мы не знали, вернемся ли домой, ибо за дверями школы в алкогольном угаре металась озверелая толпа
- О том, как уходили с избирательных участков
- С омоном уходил председатель комиссии
- О том, как переживали коллеги эмоциональное напряжение
- Об идее переноса избирательных участков из школ
- Чем отличилась избирательная кампания 2020
- О вине идеологов в августовских протестах
- О работе идеологов
- О понимании создания противовеса информационному фону
- О времени, когда озвучила четкую позицию на страницах в социальных сетях
- О выступлении Главы государства
- Об отношении к забастовкам
- Об изменении жизни после опубликованной позиции
- О том, кто голосует за Лукашенко
- О критике перебежчиков
- О друзьях бчб
- Об истоках и деятельности БРСМ
- О школьной программе
- О продвижении идеи партии “Единство”
- Об объединении с Россией
- О тех, кто ставит политические амбиции ставит важнее дружеских
- О профессии идеолога
- О концепции года народного единства
- О том, как привлекают молодых специалистов на предприятие