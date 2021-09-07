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Скажинемолчи | Юлия Корсунская

07.09.2021

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Скажинемолчи | Юлия Корсунская

Смотрите в программе:

  • Воспоминания о работе в избирательной комиссии в августе 2020
  • О работе наблюдателей
  • Мы не знали, вернемся ли домой, ибо за дверями школы в алкогольном угаре металась озверелая толпа
  • О том, как уходили с избирательных участков
  • С омоном уходил председатель комиссии
  • О том, как переживали коллеги эмоциональное напряжение
  • Об идее переноса избирательных участков из школ
  • Чем отличилась избирательная кампания 2020
  • О вине идеологов в августовских протестах
  • О работе идеологов
  • О понимании создания противовеса информационному фону
  • О времени, когда озвучила четкую позицию на страницах в социальных сетях
  • О выступлении Главы государства
  • Об отношении к забастовкам
  • Об изменении жизни после опубликованной позиции
  • О том, кто голосует за Лукашенко
  • О критике перебежчиков
  • О друзьях бчб
  • Об истоках и деятельности БРСМ
  • О школьной программе
  • О продвижении идеи партии “Единство”
  • Об объединении с Россией
  • О тех, кто ставит политические амбиции ставит важнее дружеских
  • О профессии идеолога
  • О концепции года народного единства
  • О том, как привлекают молодых специалистов на предприятие
Скажинемолчи