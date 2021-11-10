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Скажинемолчи | Юлия Лозикевич
10.11.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Юлия Лозикевич10.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
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Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
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Скажинемолчи | Юлия Лозикевич
Гость программы - главный редактор районного телеканала "Поставы ТВ" Юлия Лозикевич. Окончила журфак БГУ. Начинала с районной газеты "Веснiк Глыбоччыны", работала педагогом-организатором Поставской школы-интерната. С 2014 г. - корреспондент "Поставы ТВ". В 2017-ом назначена на должность главного редактора.
Любящая мать троих детей. Поговорили о проблемах регионов. Насколько критична ситуация с заработной платой, можно ли найти в Поставах работу? Поставы называют белорусской Швейцарией, что за последние 30 лет в районе было сделано, чтобы Поозерье стало не менее привлекательным? Неподалеку от Постав находится пункт пограничного пропуска Лынтупы. Появились ли в Поставах беженцы? На Поставщине живет очень много верующих людей. Какова роль православной и католической церкви в попытках объединить людей после выборов?Наконец, о главном богатстве района - людях. Восстановлены ли доверительные отношения со зрителями?
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