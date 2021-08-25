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Скажинемолчи | Юрий Назаренко
25.08.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Юрий Назаренко25.08.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Юрий Назаренко
Гость программы – первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко. Генерал-майор. Родился в 1976 году в Слониме Гродненской области. Окончил Военную академию Беларуси. Служил в различных подразделениях Службы безопасности Президента. Командовал Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР). В 2019-ом назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь – командующим внутренними войсками. С ноября 2020 года – первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник милиции общественной безопасности. Женат. Есть сын и дочь.