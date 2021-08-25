Скажинемолчи | Юрий Назаренко

Гость программы – первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко. Генерал-майор. Родился в 1976 году в Слониме Гродненской области. Окончил Военную академию Беларуси. Служил в различных подразделениях Службы безопасности Президента. Командовал Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР). В 2019-ом назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь – командующим внутренними войсками. С ноября 2020 года – первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник милиции общественной безопасности. Женат. Есть сын и дочь.