Гость программы - Юрий Рыбак, главный тренер Национальной сборной Беларуси по самбо. Завоевал все высшие титулы в своем виде спорта: чемпион мира, Европы, обладатель Кубка планеты, но даже представить не мог, что когда-нибудь возглавит белорусскую сборную. Как так вышло? Два года назад он предсказал события, которые догоняют нас только сейчас. Предвидеть будущее – это дар свыше или обыкновенный жизненный опыт? Негласная борьба двух международных федераций, самбо и дзюдо: конфликт финансовый или мировоззренческий? Стиль Юрия Рыбака - сказал как отрезал! Не любит рассусоливать. При этом его слово никогда не расходится с делом...