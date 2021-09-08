Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Юрий Шевцов

08.09.2021

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Юрий Шевцов

Гость программы - политический аналитик Юрий Шевцов

Смотрите в программе:

Об интеграции Беларуси и России
О поглощении Беларуси Россией
О сохранении государственности
О проблемах между Россией и Беларусью
Об основе государственности
О награде “За вклад в развитие Евразийского
экономического союза”
О выстраивании отношений с другими странами-соседками, кроме России
О существовании коллективного Запада
О перспективах стран, вступивших в ЕС
О результатах стремления Украины в ЕС
Об уважении к Китаю
О схожести с Китаем
О совместных проектах Беларуси и Китая
О госте
Говорит Юрий Шевцов

Скажинемолчи