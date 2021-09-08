Скажинемолчи | Юрий Шевцов

Гость программы - политический аналитик Юрий Шевцов



Смотрите в программе:



Об интеграции Беларуси и России

О поглощении Беларуси Россией

О сохранении государственности

О проблемах между Россией и Беларусью

Об основе государственности

О награде “За вклад в развитие Евразийского

экономического союза”

О выстраивании отношений с другими странами-соседками, кроме России

О существовании коллективного Запада

О перспективах стран, вступивших в ЕС

О результатах стремления Украины в ЕС

Об уважении к Китаю

О схожести с Китаем

О совместных проектах Беларуси и Китая

О госте

Говорит Юрий Шевцов



