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Скажинемолчи | Юрий Шевцов
08.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Юрий Шевцов08.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Юрий Шевцов
Гость программы - политический аналитик Юрий Шевцов
Смотрите в программе:
Об интеграции Беларуси и России
О поглощении Беларуси Россией
О сохранении государственности
О проблемах между Россией и Беларусью
Об основе государственности
О награде “За вклад в развитие Евразийского
экономического союза”
О выстраивании отношений с другими странами-соседками, кроме России
О существовании коллективного Запада
О перспективах стран, вступивших в ЕС
О результатах стремления Украины в ЕС
Об уважении к Китаю
О схожести с Китаем
О совместных проектах Беларуси и Китая
О госте
Говорит Юрий Шевцов