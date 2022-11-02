Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Юрий Шевцов

Гость программы - политолог, востоковед Юрий Шевцов.

  • Недавно Юрий Вячеславович вернулся с Дальнего Востока. Поинтересуемся, что удалось увидеть, что порадовало и удивило, а что - разочаровало.

  • Обсудим визит главы нашего МИД в Иран. Кроме опыта развития под западными санкциями, чем ещё нам интересен Иран? И что мы ему можем предложить?

  • Акции протеста, которые в последнее время происходят в Иране, это очередная попытка Запада организовать "цветную революцию"?

  • Поговорим об армяно-азербайджанском конфликте и возможностях сторон договариваться.

  • Что произойдёт с европейскими странами, если ЕС развалится?

  • Недавно появилась новость о том, что российские атомщики сделали очередной важный шаг в замыкании ядерного топливного цикла. Почему наш гость обратил на это особое внимание?

Похожие программы