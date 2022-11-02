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21 видео
Скажинемолчи | Юрий Шевцов02.11.2022
Скажинемолчи | Константин Цыбульский28.03.2025
Скажинемолчи | Зиновий Пригодич27.03.2025
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Шевцов
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Гость программы - политолог, востоковед Юрий Шевцов.
- Недавно Юрий Вячеславович вернулся с Дальнего Востока. Поинтересуемся, что удалось увидеть, что порадовало и удивило, а что - разочаровало.
Обсудим визит главы нашего МИД в Иран. Кроме опыта развития под западными санкциями, чем ещё нам интересен Иран? И что мы ему можем предложить?
Акции протеста, которые в последнее время происходят в Иране, это очередная попытка Запада организовать "цветную революцию"?
Поговорим об армяно-азербайджанском конфликте и возможностях сторон договариваться.
Что произойдёт с европейскими странами, если ЕС развалится?
- Недавно появилась новость о том, что российские атомщики сделали очередной важный шаг в замыкании ядерного топливного цикла. Почему наш гость обратил на это особое внимание?