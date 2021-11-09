Скажинемолчи | Юрий Воскресенский

Гость программы – политик Юрий Воскресенский. В прошлом - член обеих компартий Беларуси, депутат Мингорсовета, активист штаба Виктора Бабарико. Сейчас - руководитель "Круглого стола демократических сил". Юрий собирался, но все же не пришел к властям с повинной, пока к нему не постучались сотрудники КГБ... Почему сегодня он беспрепятственно выезжает за границу: ведь против него было заведено уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций»? В каком качестве Юрий посещает зарубежные форумы и почему «беглая оппозиция» продолжает попытки его завербовать: ведь он же для них предатель? Чем конкретно персона Воскресенского угрожает безопасности Украины? Правда ли, что Марией Колесниковой управляли определенные лица с Запада, а Бабарико – из Москвы? Подпишут ли они в итоге прошение о помиловании или просто «столько сидеть не будут»?