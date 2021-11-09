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Скажинемолчи | Юрий Воскресенский
09.11.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Юрий Воскресенский09.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Юрий Воскресенский
Гость программы – политик Юрий Воскресенский. В прошлом - член обеих компартий Беларуси, депутат Мингорсовета, активист штаба Виктора Бабарико. Сейчас - руководитель "Круглого стола демократических сил". Юрий собирался, но все же не пришел к властям с повинной, пока к нему не постучались сотрудники КГБ... Почему сегодня он беспрепятственно выезжает за границу: ведь против него было заведено уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций»? В каком качестве Юрий посещает зарубежные форумы и почему «беглая оппозиция» продолжает попытки его завербовать: ведь он же для них предатель? Чем конкретно персона Воскресенского угрожает безопасности Украины? Правда ли, что Марией Колесниковой управляли определенные лица с Запада, а Бабарико – из Москвы? Подпишут ли они в итоге прошение о помиловании или просто «столько сидеть не будут»?