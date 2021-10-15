Скажинемолчи | Надежда Микулич

Гость программы - заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич, одна из самых ярких солисток ВИА «Верасы». Была первой исполнительницей песни Эдуарда Ханка «Малиновки заслыша голосок». Сейчас выступает сольно, с разнообразным репертуаром от песен эстрадного жанра до романсов. Сама певица говорит, что ее главный источник вдохновения— антология белорусской народной песни. В программе поговорим: было ли соперничество с Ядвигой Поплавской за сердце Александра Тихановича, «звездной болезни», причине ухода из «Верасов», крепких брачных узах, и, конечно, о музыке.