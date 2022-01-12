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Скажинемолчи | Жанет
12.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Жанет12.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Жанет
Гость программы - Заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет. Поговорим о мюзиклах Молодежного театра эстрады и современной поп-музыке. Жанет - настоящее имя певицы, но она хотела его поменять на другое, более традиционное для Беларуси. Когда она была подростком, сверстники не верили, что ее так зовут на самом деле. Певица из большой семьи (8 детей) и у всех - необычные имена. Жанет расскажет, почему мечтала в одиночку съесть целую банку кильки, и как в детстве сталкивалась с негативным отношением к многодетным семьям. Поговорим о ее собственной семье с атлетом Павлом Сорокой и дочерях, которым Жанет разрешает слушать любую музыку, доверяя их вкусу.