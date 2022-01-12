Скажинемолчи | Жанет

Гость программы - Заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет. Поговорим о мюзиклах Молодежного театра эстрады и современной поп-музыке. Жанет - настоящее имя певицы, но она хотела его поменять на другое, более традиционное для Беларуси. Когда она была подростком, сверстники не верили, что ее так зовут на самом деле. Певица из большой семьи (8 детей) и у всех - необычные имена. Жанет расскажет, почему мечтала в одиночку съесть целую банку кильки, и как в детстве сталкивалась с негативным отношением к многодетным семьям. Поговорим о ее собственной семье с атлетом Павлом Сорокой и дочерях, которым Жанет разрешает слушать любую музыку, доверяя их вкусу.