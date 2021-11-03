Скажинемолчи | Зинаида Зубкова

Гость программы - Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси, лауреат Госпремии. Одна из самых опытных актрис Купаловского театра, в котором служит вот уже 60 лет! Ее лучшими ролями можно назвать работы в спектаклях "Извините, пожалуйста!", "Трибунал", "Перед ужином", "В метель", "Кто смеется последним" и многих других. Поговорили о правилах жизни Зинаиды Петровны. Обсудили ситуацию в Купаловском: театр скорее жив?.. О расколе труппы и цементирующих ее людях. Привидения в Купаловском - кто бродит по ночам в кулисах? Вечная любовь - она существует?.. Особенный и нежный праздничный выпуск - 3 ноября у нашей гостьи День рождения!