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Скажинемолчи | Зинаида Зубкова
03.11.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Зинаида Зубкова03.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Зинаида Зубкова
Гость программы - Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси, лауреат Госпремии. Одна из самых опытных актрис Купаловского театра, в котором служит вот уже 60 лет! Ее лучшими ролями можно назвать работы в спектаклях "Извините, пожалуйста!", "Трибунал", "Перед ужином", "В метель", "Кто смеется последним" и многих других. Поговорили о правилах жизни Зинаиды Петровны. Обсудили ситуацию в Купаловском: театр скорее жив?.. О расколе труппы и цементирующих ее людях. Привидения в Купаловском - кто бродит по ночам в кулисах? Вечная любовь - она существует?.. Особенный и нежный праздничный выпуск - 3 ноября у нашей гостьи День рождения!