15 ліпеня ў Мінску пройдзе першая сустрэча Беларуска-саудаўскага дзелавога савета

Беларусь адкрывае новыя гарызонты для бізнесу на Блізкім Усходзе. 15 ліпеня ў Мінску адбудзецца першая сустрэча Беларуска-саудаўскага дзелавога савета. Мэта - рост гандлю і запуск агульных праектаў.

Пляцоўка аб'яднае профільныя ведамствы і найбуйнейшых экспарцёраў дзвюх краін. Саудаўскі рынак уяўляе цікавасць для айчынных арганізацый. Там ужо знаёмыя з малочнымі прадуктамі беларускіх вытворцаў, але напрамкаў для супрацоўніцтва значна больш.

На парадку дня - сертыфікацыя халяль, спрошчаны доступ да саудаўскіх гандлёвых сетак і пашырэнне экспарту харчавання, актывізацыя ўзаемадзеяння ў розных сферах: ад сельскай гаспадаркі да адукацыі і тэхналогій.