Прамысловасць
Беларусь і Куба зацікаўлены пашыраць супрацоўніцтва ў прамысловасці
Наконт гэтага ішла размова на міжпарламенцкім семінары
Магутнасці растуць: БелАЗ і "Амкадор-Можа" мадэрнізуюць вытворчасць для павелічэння выпуску тэхнікі
У Крупках на заводзе "Можа" рэалізуюць інвестпраект па пашырэнні плошчаў прадпрыемства, што дазволіць павялічыць магутнасці яго выпускаемай прадукцыі
На базе МТЗ створаць Цэнтр развіцця прамысловага турызму
Ён дапаможа беларускім прадпрыемствам рыхтаваць спецыялістаў па экскурсійным суправаджэнні і распрацоўваць адукацыйныя праграмы
МАЗ паказаў першую ў Беларусі мадэль электрычнага смеццявоза
У лістападзе 2025 года на дарогах Беларусі можна будзе ўбачыць першы электрамабіль новага пакалення
Беларускі аўтапрам прадэманструе 4 новыя мадэлі аўто ў 2025 годзе, 3 з якіх электрычныя
У лістападзе першы электрамабіль новага пакалення выйдзе на дарогі краіны
Дэлегацыя з Сочы ацаніла патэнцыял прадпрыемстваў у Мінску
У планах падпісанне дарожнай карты Мінска і Сочы, пагадненняў аб супрацоўніцтве ў рамках прамысловых, сацыяльных і культурных праектаў
Да канца 2025 года Мінскі метрапалітэн чакае 20 новых вагонаў
Цягнікі будуць курсіраваць на другой лініі сталічнай падземкі
У "Вялікім камені" адкрыўся новы вытворчы цэх па станкабудаванні
"Вялікі камень" працягвае пацвярджаць статус высокатэхналагічнай пляцоўкі
Масква, Уфа, Іркуцк - беларускія рэгіёны знайшлі новых партнёраў на "ІНАПРАМ. Беларусь"
Брэсцкая вобласць абмеркавала перспектывы з Іркуцкам, заключана пагадненне аб узаемадзеянні Віцебскай і Смаленскай абласцей
Аляксандр Наскавец расказаў аб аўтамабілях будучыні
Мінск гэтымі днямі з'яўляецца важным прамысловым і выставачным цэнтрам ЕАЭС і СНД