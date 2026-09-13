Ад поля да прылаўка: як беларускі лён стаў сусветным брэндам
У капеечку абыдзецца чарговы энергакрызіс простым людзям і прадпрыемствам на Захадзе. Пакуль еўрапейская прамысловасць лічыць будучыя страты, аграрны сектар ЕС дабівае засуха.
Еўрапейскі лён у 2026 годзе літаральна згарэў на палях Францыі і Бельгіі. А беларускія перапрацоўшчыкі адчуваюць сябе ўпэўнена: строгае прытрымліванне тэхналогій дазволіла АПК справіцца з пагоднымі анамаліямі.
Унікальнасць Аршанскага льнокамбіната заключаецца ў тым, што фабрыкі здольныя працаваць з любым тыпам валакна, ствараючы з яго больш за 2 тыс. артыкулаў гатовай прадукцыі. Флагман індустрыі ўжо прайшоў некалькі этапаў тэхнічнага абнаўлення і цяпер рэалізуе чарговы амбіцыйны праект, які выводзіць перапрацоўку "паўночнага шоўку" на прынцыпова новы ўзровень (гл. відэа).