Ад зерня да хлеба - як у Мінскай вобласці жніво аб'ядноўвае аграрыяў і хлебаробаў
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Аграрыі Беларусі карыстаюцца кожнай гадзінай надвор'я, каб паспець як мага хутчэй убраць каравай 2026. І пакуль механізатары ставяць асабістыя рэкорды намалоту, іх вопыт пераймаюць моладзевыя экіпажы. А на прылаўках ужо з'яўляецца хлеб з мукі гэтага сезона.
Ад зярнятка да румянай буханкі
8 млн 215 тыс. т збожжа з улікам рапсу. Такі вынік беларускіх хлебаробаў на 17 жніўня. А гэта ўжо амаль па тоне збожжа на кожнага жыхара нашай краіны. Годны вынік, але тэмп змяншаць нельга. Малаціць пакуль суха - ад світання і да світання, каб убраць апошнія гектары залатой пшаніцы з апярэджаннем плану. У такім рэжыме працуюць перадавікі Мінскага раёна з гаспадаркі "Гастэлаўскае". З гектара тут збіраюць звыш 100 цэнтнераў - гэта лепшы паказчык у краіне (гл. відэа).