Аляксандр Турчын заклікаў знізіць гандлёвыя бар'еры і развіваць "інтэграцыю інтэграцый" у рамках ШАС
Беларусь працягвае ўмацоўваць свае пазіцыі ў якасці паўнапраўнага і стратэгічна важнага ўдзельніка ў вялікай шанхайскай сям'і.
20 кастрычніка ў Таджыкістане прайшло пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў арганізацыі. Штогадовая сустрэча на ўзроўні прэм'ераў дае магчымасць зверыць пазіцыі па самых важных пытаннях парадку дня.
Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва паслядоўна выступае за ўмацаванне стабільнасці, бяспекі і развіццё эканамічнага падмурку ў рэгіёне. Беларусь прадставіла пазіцыю і прапановы па развіцці, а таксама агучыла новыя напрамкі супрацоўніцтва (гл. відэа).