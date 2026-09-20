"Амкадар-Лесмаш": як у Беларусі робяць лесанарыхтоўчую тэхніку поўнага цыкла
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пастаянны попыт на лесаматэрыялы і падаражэнне сыравіны стымулююць мадэрнізацыю ляснога сектара. Працэсы нарыхтоўкі і перапрацоўкі драўніны становяцца ўсё больш механізаванымі.
Гэта тэндэнцыя прымушае прадпрыемствы ўкараняць больш высокатэхналагічнае абсталяванне і спецтэхніку.
На апрацоўку адной дэталі, у залежнасці ад складанасці і таўшчыні, сыходзіць у сярэднім 2 хвіліны. Далей - кантроль якасці, і на наступным этапе метал адпраўляецца на гібку і зварку. Уладзіслаў Панфілаў прыйшоў на "Амкадар-Лесмаш" маладым спецыялістам 6 гадоў таму слесарам механазборачных работ, прайшоў перападгатоўку, і цяпер ён аператар лазернай устаноўкі (больш падрабязна – глядзіце відэа).