Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

"Амкадар-Лесмаш": як у Беларусі робяць лесанарыхтоўчую тэхніку поўнага цыкла

Аўтар:

Пастаянны попыт на лесаматэрыялы і падаражэнне сыравіны стымулююць мадэрнізацыю ляснога сектара. Працэсы нарыхтоўкі і перапрацоўкі драўніны становяцца ўсё больш механізаванымі.

Гэта тэндэнцыя прымушае прадпрыемствы ўкараняць больш высокатэхналагічнае абсталяванне і спецтэхніку.

На апрацоўку адной дэталі, у залежнасці ад складанасці і таўшчыні, сыходзіць у сярэднім 2 хвіліны. Далей - кантроль якасці, і на наступным этапе метал адпраўляецца на гібку і зварку. Уладзіслаў Панфілаў прыйшоў на "Амкадар-Лесмаш" маладым спецыялістам 6 гадоў таму слесарам механазборачных работ, прайшоў перападгатоўку, і цяпер ён аператар лазернай устаноўкі (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Раздзелы:

Эканоміка
x

Чытайце таксама