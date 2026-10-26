Беларусь і Башкартастан пашыраюць супрацоўніцтва ў сферы турызму
Больш за 700 тралейбусаў з аўтаномным ходам сабраныя на беларуска-расійскім прадпрыемстве ва Уфе. Гэтыя машыны абнаўляюць пасажырскую тэхніку ў многіх расійскіх гарадах у цэлым і ў Башкартастане ў прыватнасці.
26 кастрычніка ў гэтым расійскім рэгіёне пройдзе пасяджэнні сумеснай групы па супрацоўніцтве.
Падчас рабочага візіту кіраўніка Нацбанка ў Башкартастан асаблівая ўвага надаецца тэматыцы турызму. Раніцай 26 кастрычніка яшчэ да афіцыйных перамоў з кіраўніком Башкартастана ў Міністэрстве прадпрымальніцтва і турызму гаварылі менавіта аб турыстычнай галіне, новых прадуктах у гэтай сферы.
Беларусь карыстаецца каласальным попытам у турыстаў з Башкартастана. Дзейнічае праграма "Актыўнае даўгалецце", і да нас на адпачынак з 2023 года прыляцелі ўжо 4,5 тыс. жыхароў Башкартастана.
Гэтаму спрыяе і прамы рэйс з Уфы ў Мінск. Зараз распрацоўваюцца такія прадукты на 7 дзён, каб змясціць і медыцынскі турызм, і пазнавальны.
Прамысловы турызм таксама карыстаецца вялікім попытам. Нікога не пакідаюць абыякавымі напрыклад, нашы БелАЗы. Жыхары Уфы і іншых гарадоў Башкартастана гатовы прыязджаць і на іншыя беларускія топавыя прамысловыя прадпрыемствы.
Вялікай папулярнасцю карыстаецца і патрыятычны турызм. У нас агульная гісторыя Вялікай Айчыннай вайны. Жыхары Башкартастана актыўна ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях, у тым ліку і па вызваленні Беларусі.
26 кастрычніка кіраўнік Нацбанка Раман Галоўчанка ўсклаў кветкі да манумента генералу Шаймуратаву. Беларусы таксама шануюць памяць башкірскіх герояў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні рэспублікі, а таксама ў іншых знакавых бітвах Вялікай Айчыннай вайны.
Праграмай візіту Рамана Галоўчанкі запланаваны перамовы з кіраўніком Башкартастана Радыем Хабіравым (пасяджэнне ў вузкім і шырокім складзе), а таксама наведванне беларуска-расійскіх прадпрыемстваў.
Галоўнае фота згенерыравана штучным інтэлектам