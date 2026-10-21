Беларусь і М'янма падпісалі Мемарандум аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве
Беларусь і М'янма падпісалі Мемарандум аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве
За мінулы год тавараабарот дасягнуў 16 млн долараў. Вялікі інтарэс у М'янмы да беларускага машынабудавання, харчовай прамысловасці і фармацэўтыкі.
Беларусь і М'янма ўмацоўваюць міжпарламенцкі дыялог: 21 кастрычніка паміж Саветам Рэспублікі і Палатай нацыянальнасцей Асамблеі Саюза падпісаны Мемарандум аб супрацоўніцтве. Апошні раз парламенцкая дэлегацыя М'янмы наведвала нашу краіну 11 гадоў таму, сёння міждзяржаўныя адносіны атрымалі свежы імпульс. Мемарандум - гэта свайго роду дарожная карта аб узаемадзеянні.
За мінулы год тавараабарот дасягнуў 16 млн долараў. Вялікі інтарэс у М'янмы да беларускага машынабудавання, харчовай прамысловасці і фармацэўтыкі.