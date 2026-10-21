Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Беларусь і М'янма падпісалі Мемарандум аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве

Аўтар:

Беларусь і М'янма падпісалі Мемарандум аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве

За мінулы год тавараабарот дасягнуў 16 млн долараў. Вялікі інтарэс у М'янмы да беларускага машынабудавання, харчовай прамысловасці і фармацэўтыкі.

Беларусь і М'янма ўмацоўваюць міжпарламенцкі дыялог: 21 кастрычніка паміж Саветам Рэспублікі і Палатай нацыянальнасцей Асамблеі Саюза падпісаны Мемарандум аб супрацоўніцтве. Апошні раз парламенцкая дэлегацыя М'янмы наведвала нашу краіну 11 гадоў таму, сёння міждзяржаўныя адносіны атрымалі свежы імпульс. Мемарандум - гэта свайго роду дарожная карта аб узаемадзеянні.

За мінулы год тавараабарот дасягнуў 16 млн долараў. Вялікі інтарэс у М'янмы да беларускага машынабудавання, харчовай прамысловасці і фармацэўтыкі.

Раздзелы:

Эканоміка

Чытайце таксама