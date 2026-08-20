Беларусь і М'янма падпісалі пакет дакументаў аб супрацоўніцтве
Беларусь і М'янма падпісалі пакет дакументаў аб супрацоўніцтве. Гэта вынік бізнес-форуму дзвюх краін у Мінску.
Цікавасць дзелавых колаў вельмі значная. Сярод удзельнікаў 200 чалавек, большасць на ўзроўні дырэктараў кампаній. Патэнцыял ёсць ва ўсіх сферах: лёгпрам, фармацэўтыка, сельская гаспадарка. Галоўная задача - ад звычайнага гандлю пераходзіць да глыбокай прамысловай кааперацыі.
"Падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве ў рамках паставак хімічнай прадукцыі ў М'янму. Мы бачым гэты рынак даволі перспектыўным з улікам таго, што тут вельмі моцна развіта сельская гаспадарка. Гэта асноўная з галін дадзенай краіны, таму чакаем пастаўкі туды азотных угнаенняў "Гродна Азот", - адзначыў Дзмітрый Гарошка, намеснік гендырэктара ААТ "Гродна Азот".
Праца дзелавых колаў прадоўжылася ў рамках двухбаковых B2B-перамоў.