Беларусь і Манголія заключылі больш за дзесятак кантрактаў на бізнес-форуме
Дзелавой пляцоўкай для ўмацавання эканомік дзвюх краін стаў беларуска-мангольскі бізнес-форум. Заключана больш за дзесятак кантрактаў: ад паставак сельгастэхнікі і будматэрыялаў да прадуктаў харчавання.
Дарэчы, за першыя 6 месяцаў тавараабарот паміж краінамі вырас на 12 %. Беларускі экспарт у Манголію дабавіў больш за 20 %. Гэта далёка не мяжа. Чакаецца, што новыя магчымасці ў супрацоўніцтве адкрые пагадненне аб зоне свабоднага гандлю паміж ЕАЭС і Манголіяй, якое ўступіла ў сілу гэтым летам. Яно прадугледжвае зніжэнне мытных пошлін (глядзіце відэа).