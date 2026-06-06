3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Беларуска-ганскі бізнес-форум праходзіць у Мінску - якія тэмы ў цэнтры ўвагі
Бізнес-форум, арганізаваны Нацыянальным цэнтрам падтрымкі экспарту сумесна з Цэнтрам садзейнічання інвестыцыям Ганы, праходзіць у Мінску.
На Беларуска-ганскім бізнес-форуме атмасфера максімальна рабочая. Цікавасць да гэтай сустрэчы каласальная - звыш 150 прадстаўнікоў беларускіх кампаній гатовыя прапанаваць свае ідэі для далейшага супрацоўніцтва. У Мінск прыехалі прадстаўнікі буйнога бізнесу Афрыкі, каб навесці эканамічныя масты.
Форум - пляцоўка для прэзентацыі ключавых кампетэнцый Беларусі і Ганы. Абмяркоўваюць кірункі, па якіх могуць развівацца адносіны паміж кампаніямі. Гана робіць стаўку на татальную мадэрнізацыю сваёй сельскай гаспадаркі, тут беларускія кампетэнцыі як нельга дарэчы.
Наперадзе B2B-перамовы. Бакі сам-насам абмяркуюць пытанні далейшага супрацоўніцтва.