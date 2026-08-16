Беларускія аграрыі намалацілі больш як 8 млн т збожжа з улікам рапсу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія аграрыі пераадолелі новую мяжу жніва - 8 млн 51 тыс. т збожжа.
Убрана 90 % плошчаў збожжавых і зернебабовых культур з улікам рапсу, без кукурузы. І ёсць яшчэ адна вобласць-мільянер: на рахунку Гомельшчыны 1 млн 17 тыс. т збожжа.
Мінскія аграрыі намалацілі 2 млн 177 тыс. т, брэсцкія - 1 млн 623 тыс., гродзенскія - 1 млн 597 тыс. Усяго 75 тыс. т не хапае да мільёна Магілёўскай вобласці. У агульны каравай Віцебскі рэгіён унёс 712 тыс. т збожжа.