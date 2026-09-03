Беларускія лекі, тэхніка і прадукты харчавання: чым краіна зацікавіла Ірак?
Беларуская дэлегацыя працуе ў Багдадзе і, як гавораць, там усё спакойна. Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Турцыі і Іраку па сумяшчальніцтве Анатоль Глаз уручыў копію даверчай граматы міністру замежных спраў Ірака. Абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, лагістыку, перспектывы паставак фармпрадукцыі і рэалізацыю кааперацыйных праектаў.
Багдад, сталіца Ірака, - горад густанаселены. Тут пражывае больш за 10 млн чалавек. Нягледзячы на пастаянныя ўзброеныя канфлікты, і горад, і краіна працягваюць развівацца. Тут хочуць вярнуцца да ідэі будаўніцтва метро.
Больш за тое, хочуць ператварыць Багдад у горад-сад: толькі вясной высадзілі звыш 300 тыс. шматгадовых цеплалюбівых дрэў (акацыі і альбіцыі). Яны ўстойлівыя да экстрэмальнай спякоты, ствараюць цень і чысцяць паветра, што вельмі карысна, бо сталіца пакутуе ад пясчаных бур.
Колькасць аўто таксама можа здзівіць: толькі ў Багдадзе зарэгістравана больш за 4 млн. Ёсць і элітныя раёны, напрыклад, раён з пазнакай "зроблена беларусамі".
Беларусы працуюць якасна, таму наша тут цікавіць усё і ўсіх. І пра гэта пытанні Надзвычайнаму і Паўнамоцнаму Паслу Беларусі ў Іраку па сумяшчальніцтве задала тэлекампанія "Аль-Іракія", найбуйнейшае іракскае медыя (гл. відэа).