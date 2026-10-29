ЕАЭС узяў планку 3 трлн па ВУП - эксперты ацанілі ўстойлівы рост эканомікі Беларусі

Эканоміка Беларусі дэманструе ўстойлівыя тэмпы росту. Гэта адзначаюць профільныя спецыялісты з усяго ЕАЭС. Астана сёння прымала міжнародную канферэнцыю "На шляху да збалансаванага эканамічнага развіцця", арганізаваную пры ўдзеле Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Мерапрыемства аб'яднала прадстаўнікоў дзяржорганаў, міжнародных фінансавых арганізацый, экспертнай і акадэмічнай супольнасці. Задача - вызначыць асноўныя вектары: як далей развівацца нашай інтэграцыі.

3 трлн у валюце - такую планку па ВУП Саюз узяў летась. Мы цалкам аднавіліся пасля кавідных часоў і зрабілі гэта хутчэй, чым многія іншыя дзяржавы і аб'яднанні. Зрэшты, і зараз эканоміка ЕАЭС расце тэмпамі хутчэйшымі, чым у сярэднім у свеце. Фактараў шмат: ад знешніх умоў да ўнутраных намаганняў кожнай з краін-удзельніц (глядзіце відэа).