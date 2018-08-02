3.73 BYN
Індывідуальныя прадпрымальнікі ў Беларусі змогуць самастойна выбіраць рэжым падаткаабкладання
Індывідуальныя прадпрымальнікі ў Беларусі з наступнага года змогуць самастойна выбіраць рэжым падаткаабкладання: агульную сістэму, спрошчаную альбо адзіны падатак. Зараз ідзе праца над абноўленай рэдакцыяй Падатковага кодэкса. Дакумент вынесены на грамадскае абмеркаванне. Асноўная ўвага - паніжэнню фіскальнай нагрузкі на прадпрыемствы, спрашчэнне збірання і вылічэння падаткаў. Змяняюцца падыходы і да запазычанасці плацяжоў. Падатковая не будзе адразу прыпыняць вытворчасць, а дасць шанц з адтэрміноўкай пагасіць даўгі.
Ацэньваць эфектыўнасць падатковых ільгот у Беларусі прапаноўваецца кожныя тры гады. Размова ідзе пра сацыяльныя, сістэмныя і стымулюючыя прэферэнцыі.