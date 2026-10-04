"ІННАПРАМ. Беларусь": 40 краін і 160 прадпрыемстваў аб'яднаў Мінск
Аўтар:Святлана Лук'янюк
Найлепшым доказам таго, што саюзнікі гатовы рухацца далей разам і ствараць эфектыўны прадукт у рамках кааперацыі, выступіла маштабная пляцоўка ў Мінску.
Форум "ІНАПРАМ. Беларусь" стаў тым самым месцам, дзе тэхналогіі выведзены на максімум. Лідары прамысловасці з 40 краін свету - ад нашых найбліжэйшых партнёраў па ЕАЭС, Казахстана і Кыргызстана, да далёкай Камбоджы - прывезлі свае лепшыя IT-рашэнні і навінкі.
160 беларускіх прадпрыемстваў паказалі, якімі машынамі і станкамі мы гатовы забяспечваць агульны рынак. Гэта былі дні шматлікіх пагадненняў і вялікіх дамоўленасцяў. Раскажам пра самыя яркія моманты прамысловага дыялогу (гл. відэа).