Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

ІП у Беларусі не змогуць займацца некаторымі відамі дзейнасці

Аўтар:
media img

Індывідуальныя прадпрымальнікі ў Беларусі не змогуць займацца некаторымі відамі дзейнасці. Гэта прадугледжана пастановай урада.

Так, ІП не змогуць атрымаць дазвол на стварэнне, рэканструкцыю або мадэрнізацыю крыніц электра- або цеплавой энергіі прадукцыйнасцю 500 кВт і больш. Цалкам забаронена для прадпрымальнікаў дзейнасць па нарыхтоўцы дзікіх жывёл (за выключэннем палявання і рыбалоўства), а таксама вытворчасць сродкаў абароны раслін і ўгнаенняў.

Як раней і меркавалася, ІП больш не змогуць займацца генна-інжынернай дзейнасцю.

Разделы:

ЭканомікаГандаль
x

Чытайце таксама