ІП у Беларусі не змогуць займацца некаторымі відамі дзейнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Індывідуальныя прадпрымальнікі ў Беларусі не змогуць займацца некаторымі відамі дзейнасці. Гэта прадугледжана пастановай урада.
Так, ІП не змогуць атрымаць дазвол на стварэнне, рэканструкцыю або мадэрнізацыю крыніц электра- або цеплавой энергіі прадукцыйнасцю 500 кВт і больш. Цалкам забаронена для прадпрымальнікаў дзейнасць па нарыхтоўцы дзікіх жывёл (за выключэннем палявання і рыбалоўства), а таксама вытворчасць сродкаў абароны раслін і ўгнаенняў.
Як раней і меркавалася, ІП больш не змогуць займацца генна-інжынернай дзейнасцю.