Кіраўнік Нацбанка: Не трэба баяцца новых формаў разлікаў і плацежных сістэм
Беларусь дзеліцца сваім вопытам стварэння прававой базы для працы крыптабанкаў, а Расія заяўляе пра гатоўнасць шырока выкарыстоўваць лічбавы рубель. 2 ліпеня ў Санкт-Пецярбургу на Фінансавым кангрэсе гаварылі пра сучасныя трэнды і інавацыі для банкаўскага сектара і трансфармацыю плацежных сістэм.
На кангрэсе ў Санкт-Пецярбургу гаварылі пра фарміраванне шматпалярнага фінансавага свету. Бо сучасная сістэма знаходзіцца пад уплывам геапалітычных і сацыяльна-эканамічных фактараў, якія падрываюць яе стабільнасць і эфектыўную працу. Таму важна шукаць альтэрнатыўныя шляхі для эканамічнага росту.
І гэты рух ужо ідзе. Мы пераходзім усё больш у разліках з краінамі-партнёрамі на нацыянальныя валюты. Фарміруем уласныя плацежныя сістэмы. Беларусь заклікае разам ствараць інструменты для ўзгодненых праектаў, якія забяспечаць фінансавую аўтаномію эканомік, што развіваюцца (гл. відэа).