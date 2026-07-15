МАЗ прэзентаваў новую мадэль тралейбуса

Мінскі аўтамабільны завод прэзентаваў новую мадэль тралейбуса з аўтаномным ходам да 30 км.

Перавагі машыны ўжо ацанілі на выставе "ІНАПРАМ" у Екацярынбургу. Хутка тэхніка стане на канвеер у выглядзе серыйнай мадэлі, а зараз сталічныя спецыялісты дамаўляюцца з замежнымі калегамі аб пастаўках.

"Перавага машын з павялічаным аўтаномным ходам - аб'яднанне пераваг электробуса і тралейбуса. Па-першае, гэта экалагічна чысты транспарт. Па-другое, яму не трэба нейкая спецыфічная інфраструктура для зарадкі", - расказала намеснік камерцыйнага дырэктара - начальнік дэпартамента маркетынгу ААТ "МАЗ" Аксана Міхеева.

Таксама МАЗ забяспечвае пасажырскім транспартам новага пакалення і ўнутраны рынак. У 2026 годзе толькі для сталіцы плануецца паставіць 70 адзінак. Такія машыны ўжо працуюць у Брэсце і ў Гомелі, іх запас аўтаномнага ходу складае 15 км.