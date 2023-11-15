3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Мінфін: бюджэт Беларусі ў 2023 годзе атрымаецца зрабіць бездэфіцытным
Збалансаванасць знешняга гандлю і рост прыбыткаў. Сёння ўрад ацаніў тэмпы эканамічнага развіцця і вызначыў, што важна паспець зрабіць да канца года.
Ужо вядомы папярэднія вынікі за 10 месяцаў. З апярэджаннем дасягнуць гадавы ўзровень ВУП у 103,8 % за кошт мабілізацыі рэзерваў у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, гандлі і будаўніцтве. Адзначаецца добры тэмп росту заработнай платы, захоўваецца нізкі ўзровень інфляцыі. Сёння аднаўляюцца практычна ўсе сектары, мы цалкам кампенсавалі страты на знешніх рынках.
Мінфін адзначае, што бюджэт Беларусі сёлета атрымаецца зрабіць бездэфіцытным. Прынятыя сумесна з Нацбанкам меры дазволілі захаваць у прымальных параметрах узровень інфляцыі - 104,3 %.